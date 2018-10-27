Экс-тренер сборной Англии Глен Ходдл срочно госпитализирован

Бывший игрок национальной сборной Англии по футболу Глен Ходдл, который также работал главным тренером "трех львов", срочно госпитализирован после серьезного болезненного приступа, источник которого, впрочем, пока не называется.

Известный английский футболист и тренер в последнее время часто выступает в качестве эксперта в популярных теле- и радиопрограммах и в субботу, 27 октября, он должен был участвовать в футбольной программе на телеканале BT Sport. Однако Ходдл почувствовал себя плохо и был прямо из студии отправлен в госпиталь.

Интересно, что несчастный случай произошел прямо в день рождения Ходдла, сообщает "Спорт-экспресс". Он известен по выступлениям за "Тоттенхэм Хотспур", с которым выиграл Кубок УЕФА, и "Монако", дважды при нем добивавшийся звания чемпиона Франции. В качестве тренера Ходдл работал в сборной Англии, "Челси", "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Вулверхэмптоне".