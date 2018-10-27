США поставили на свою базу в Германии рекордное количество боеприпасов

Рекордное с прошлого века количество боеприпасов и снаряжения было поставлено в октябре на авиабазу США Рамштайн в Германии. Пентагон заявляет, что таким образом США реагируют на угрозы со стороны "агрессивных игроков".

В октябре на базу было доставлено около 100 контейнеров с различными вооружениями (совершено более 900 рейсов военно-транспортной авиации). Таких масштабных поставок не было с 1999 года. Увеличение поставок Пентагоном объясняется так: им нужно оперативно реагировать на угрозы, исходящие со стороны "агрессивных игроков".

Авиабаза Рамштайн является крупнейшим американским военным опорным пунктом в Европе, сообщает "Интерфакс".