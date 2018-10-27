Россия предоставит Кубе военный кредит на 50 млн долларов

Россия предоставит Кубе госкредит объемом более $50 млн, который пойдет на приобретение российской военной техники.

Подписание состоится на очередном заседании межправительственной комиссии двух стран, которое пройдет уже на следующей неделе в Гаване. Кубинцы намерены заключить договоры не только по военно-техническому сотрудничеству, но и по ряду общеэкономических соглашений, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, речь пойдет о закупках бронетанковой техники, авиации и запчастей для ранее поставленной техники.

Последнее кредитное соглашение в сфере ВТС с Кубой датировано 2009 годом, позднее оно дважды продлевалось — в 2010 и 2011 годах.

1 ноября в Россию с официальным визитом прибывает председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.