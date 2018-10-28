Немецкие фанаты подрались с полицией в туалетах стадиона и отступили со счетом 5:40

Более 40 человек пострадали в результате столкновения фанатов и полиции на матче немецкой бундеслиги.

На игре в Дортмунде между местной "Боруссией" и берлинской "Герты" фанаты столичного клуба напали на полицейских, вооружившись древками от флагов. Тем пришлось отбиваться. Столкновения с полицейскими произошли даже в туалетах стадиона.

В итоге пострадали около 40 фанатов и пятеро полицейских. Футбольный клуб "Герта" выступил с осуждением такого поведения болельщиков и пообещал сделать все, чтобы подобное не повторилось, сообщает телеканал "Россия 24".