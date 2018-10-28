Стрельба в Питтсбурге: 11 человек убиты, преступник лежит в больнице

Напавший на синагогу в США находится в больнице с множественными ранениями в состоянии средней тяжести. Общее число жертв нападения — 11 человек, шестеро ранены.

По словам главы управления общественной безопасности Питтсбурга, убийца сейчас лежит в больнице в состоянии средней тяжести с многочисленными огнестрельными ранениями, сообщает РИА Новости.

Как заявили в ФБР, 46-летний преступник Роберт Бауэрс был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами. Он ворвался в здание во время церемонии наречения детей, стал выкрикивать антисемитские лозунги и расстреливать посетителей. Позже затеял перестрелку с полицией: ранил четверых офицеров, двое из них до сих пор в критическом состоянии.

Мужчину удалось задержать, он ранен. Сейчас его допрашивает ФБР. Известно, что он был фанатом Гитлера и ненавидел евреев. Президент США Дональд Трамп, комментируя трагедию, предложил ужесточить закон о смертной казни.