Тайский миллиардер разбился на вертолете сразу после футбольного матча

В Великобритании разбился тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер". После матча его собственный вертолет рухнул рядом со стадионом.

По данным местных СМИ, Вишай Шривадданапрабха находился на борту вместе с двумя пилотами, все трое погибли на месте.

Авария произошла сразу после матча "Лестера". Миллиардер как обычно взлетал с центра стадиона; вертолет поднялся в воздух, но затем пилоты не справились с управлением, и машина рухнула на парковке неподалеку.

Бизнесмен был владельцем крупной сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free, клуб "Лестер" он купил в 2011 году.