Новости Происшествия

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28 октября 201801:46

В Иркутске эвакуировали жильцов многоквартирного дома

В Иркутске эвакуировали жильцов многоквартирного дома: возник риск, что он может обрушиться.

На стройке по соседству прорвало трубу, котлован заполнился водой, а его края начали осыпаться. Трещины в земле достигли стены ближайшего дома. На место прибыли спасатели.

Семерых жильцов разместили в отеле, остальные уехали к родственникам и друзьям. Сотрудники экстренных служб начали откачивать воду. Кроме того, они установили специальные маячки, чтобы отслеживать движение грунта.

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