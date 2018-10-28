В Иркутске эвакуировали жильцов многоквартирного дома: возник риск, что он может обрушиться.

На стройке по соседству прорвало трубу, котлован заполнился водой, а его края начали осыпаться. Трещины в земле достигли стены ближайшего дома. На место прибыли спасатели.

Семерых жильцов разместили в отеле, остальные уехали к родственникам и друзьям. Сотрудники экстренных служб начали откачивать воду. Кроме того, они установили специальные маячки, чтобы отслеживать движение грунта.