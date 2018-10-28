В Краснодарском крае восстанавливают транспортное сообщение и инфраструктуру

В Краснодарском крае начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводка. Большая вода постепенно отступает. Тем временем в отдаленные деревни Кубани вертолетами доставили четыре дизельных генератора, а в Сочи восстановили движение по трем дорогам, поврежденным из-за ливней.

Основной вид заработка — это работа в курортный сезон. Десятки кафе, гостевые дома теперь уничтожены стихией. А те, что уцелели — непригодны для проживания: внутри сыро, повсюду ил, мусор и грязь.

Дом Ольги Яковлевны помогают расчищаться волонтёры кубанского казачества. Если бы паводок пришёл весной или в начале лета успели бы просушить, но скоро зима. Влага не успеет уйти.

Можно ли было снизить масштабы бедствия, который нанесла стихия, если бы вовремя очистили реку, следили за качеством сельских мостовых сооружений и поселковых дорог — на эти вопросы пытаются ответить следователи и прокуратура. В результате паводка разрушена часть инфраструктуры, которая важна для функционирования курортов Краснодарского края.

Железнодорожное сообщение восстановлено частично. Поток воды повредил железную дорогу из Туапсе в Сочи. В районе Нижнее Макопсе поезда и электрички могут двигаться лишь по одному пути. Это увеличивает интервал движения поездов; многие отменены.

Крупнейший с 1991 года паводок затронул больше 30 населенных пунктов края. Уничтожены сельскохозяйственные поля, пострадало пчеловодство. В регионе начали работы комиссии по оценке ущерба.

О ситуации в регионе глава края и министр МЧС уже рассказали президенту России. Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

"К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населённых пунктах люди ещё без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идёт работа по восстановлению, — распорядился президент России на совещании. — И потом: конечно, нужно сделать всё, для того чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы, то прошу вас тоже сформулировать эти потребности".

"Энергоснабжение – там, в принципе, всё готово, но невозможно запустить электричество, поскольку подстанции подтоплены, дома сырые. Как только подстанции придут в готовность, будем запускать электричество и сразу же будем просушивать дома, потому что впереди зимний период", — доложил глава МЧС Евгений Зиничев.

Вода из домов уже ушла, но можно ли будет в них жить, установят специалисты. Помощь краю окажут и в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Сейчас многие дороги и сельские мосты восстановлены по временной схеме. Нужно будет разработать проекты реконструкции и даже строительства новых сооружений.

В зоне бедствия оказались больше 22 тысяч человек, в том числе отдаленные районы. В самые труднодоступные доставили необходимые запасы гуманитарной помощи.