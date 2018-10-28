"Как будто заснул": погибшие в огненном ДТП в Петербурге люди возвращались из Финляндии

Водитель Hyundai Starex и семеро его пассажиров, погибшие в субботу в огненном ДТП в Санкт-Петербурге, следовали из Финляндии, о чем свидетельствуют вывалившиеся из салона коробки и тюки с финскими метками. Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии и рассказали о предшествовавших ей секундах.

По предварительной версии, около 18 часов вечера 27 октября 61-летний водитель фуры Iveco нагнал и протаранил попутную Scania, после чего та пробила ограждение и вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в Hyundai Starex. От удара последний загорелся. Водитель "корейца" и шестеро его пассажиров сгорели заживо, тело еще одной женщины обнаружили в нескольких метрах от места аварии.

"Разрешённая скорость на том участке 110 (километров в час). Водила второй фуры говорит, что тонар перед ним вилять начал, как будто заснул, и он ему поддал взад. Hyundai из Финки ехал. Там создан оперативный штаб, личности погибших будут выяснять", — рассказал побывавший на месте очевидец Евгений Дюфур.

По последним данным, виновника аварии госпитализировали в тяжелом состоянии, водитель Scania не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".