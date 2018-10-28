Бразилия определит нового президента во втором туре выборов

Граждане Бразилии в воскресенье определят нового президента страны. На первом туре победитель определен не был, а во второй тур по итогам подсчета голосов вышли два кандидата – Жаир Болсонару (максимальные шансы на победу) и Фернанду Аддад.

Болсонару, известный своими ультраправыми и популистскими взглядами, за свою жизнь сменил девять политических партий. Еще в начале президентской кампании он заявлял, что главный его пример для подражания — президент США Дональд Трамп.

Неделю назад Болсонару обвинили в том, что близкие к нему бизнесмены заключили контракт с технологическими компаниями для распространения в группах Whatsapp сотен тысяч сообщений, которые могли повлиять на результаты первого тура.

Аддад во внешней политике отвергает возможность военного вмешательства и силовых решений. Кроме того, он призывает к реформе Совета безопасности ООН. Аддад призывает улучшить политику в сфере контроля над оружием, создать национальный план по уменьшению количества убийств и реформировать систему общественной безопасности. Кстати, самому Аддаду недавно были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег, сообщает РИА Новости.

Право голоса в Бразилии имеют 147 миллионов человек, голосование обязательно для тех, чей возраст составляет 18-70 лет, однако штраф на неявку символический — порядка одного доллара.