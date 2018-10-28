Дональд Трамп - о собственной жесткости в боксе с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он провел боксерский поединок с главой российского государства Владимиром Путиным, то его критики сочли бы его действия чересчур жесткими.

В субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс он сказал, что 16 июля в Хельсинки он провел великолепную встречу с Владимиром Путиным и что его критики посчитали его позицию на саммите слишком мягкой, передает ТАСС.

"Если бы я пришел к Владимиру Путину и начал бы боксерский поединок, то они бы сказали: "Он был слишком жёстким", — отметил он.

Переговоры Путина и Трампа прошли в Хельсинки 16 июля. Всю неделю, прошедшую после встречи, Трамп отбивался от критиков. Его обвиняли в предательстве национальных интересов после того, как он сказал, что не верит во вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Высказалась даже экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу те самые выборы: по ее словам, Трамп на саммите в Хельсинки оказался неспособен "справиться с Владимиром Путиным" в вопросе так называемого "российского вмешательства"