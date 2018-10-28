В Праге пройдет крупнейший праздничный военный парад
Крупнейший в истории Чехии военный парад, вручение государственных наград, вечерний прием с участием зарубежных лидеров, бесплатный доступ на выставки и в музеи станут в воскресенье венцом национальных торжеств в честь 100-летия образования независимой Чехословакии.
Торжества начнутся с возложения венков к подножию Национального памятника на холме Витков. Во второй половине дня на Европейском проспекте пройдет военный парад, в котором примут участие более трех тысяч чешских военнослужащих, представителей армий США, Франции, Великобритании и Италии.
Традиционно пройдет вручение государственных наград, причем имена наиболее отличившихся людей заранее не раскрываются. Также посетители впервые после многолетнего перерыва смогут бесплатно посетить Национальный музей на Вацлавской площади, открывшийся после большой реконструкции.
В пражских театрах будут показаны спектакли, связанные с историей республики. На площадях в центре Праги состоятся концерты, сообщает РИА Новости.
Чехословакия была создана 28 октября 1918 года, после Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи. "Бархатный развод" Чехии и Словакии произошел в 1993 году.
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