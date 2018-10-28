Многодетным семьям Приморья будут предоставлять бесплатное жилье

Многодетные семьи Приморья смогут получать жилье бесплатно. Документ рассматривается в региональном Законодательном собрании. Речь идет о семьях с пятью и более детьми.

Звонкий смех в доме Ларисы Протасевич дело привычное; у нее 24 ребенка, из них только двое — биологические. На первое усыновление решились с мужем еще в 1995 году в Биробиджане. Когда перебрались в Приморье, глазом моргнуть не успели, как внучка нашла себе сестренку.



"Поехали в Черниговку, видим: идет девочка в детский дом. Такая красивая девчонка, маленькая. Саша кричит: "Бабушка, это моя сестренка", — вспоминает Лариса Протасевич.



Так в доме появилась новая дочка. Когда муж, всю жизнь прослуживший на судне, вышел в отставку, усыновили еще троих, а потом еще и еще. 13 старших сейчас уже выросли и разъехались, у них свои семьи. Младшие пока остаются с Ларисой. В небольшом двухэтажном коттедже такой ораве, конечно, тесно. Даже уроки ребятне приходится делать на кухне, играть тоже. Правда, любимая приставка сейчас под запретом. Малышня провинилась.



"Саша у нас, проказник, сломал титан, а Сёма — душевую кабинку. Вот мы в том году все это купили. А Женя у нас приехал, плитку потолочную сделал, стены", — рассказывает Лариса.



Женя — один из старших. Он уже давно живет и работает в Уссурийске, но про своих не забывает. В семье принято заботиться друг о друге. Например, Алина каждый день печет пироги, к духовому шкафу не подпускает даже маму. Говорит, у нее и без того забот хватает.



Одежда, обувь, те же школьные принадлежности купить на одиннадцать человек — дело непростое. Сейчас, надеется Лариса, станет чуть легче; в краевом бюджете на каждого ребенка из многодетной семьи дополнительно предусмотрены единовременные выплаты.



"Единовременное пособие на каждого ребенка в пределах пяти тысяч. Организация питания, транспортный налог мы уберем. Посмотрим по плате за капитальный ремонт и по субсидиям на услуги ЖКХ", — говорит врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.



Поправки в краевой закон включают в себя не только льготы и выплаты. Главное — это бесплатное жилье тем людям, которые воспитывают пять и более детей. Причем минимальная площадь квартиры — сто квадратных метров. Принятия поправок с нетерпением ждут все многодетные семьи, но с особым нетерпением те шесть тысяч семей, кто нуждается в улучшении жилищных условий, в их числе и Протасевич.