Волгоградские временщики выбежали вперед

Жить по-новому времени теперь будут в Волгограде. В регионе перевели стрелки на час вперед. Решение было принято жителями на референдуме.

Чтобы увидеть рождение нового часа ближе всех, съемочная группа забралась прямо на крышу к главным курантам Волгоградской области.

Почти 59 процентов волгоградцев проголосовали за перевод часов на час вперед, и вот он — тот самый магический момент, когда властелины времени на волгоградском вокзале переводят стрелку на час вперед.

Железная минутная стрела стремительно бежит, еще никогда так быстро не крутились механизмы этих часов с 1959 года, но теперь за все отвечает электроника.

Теперь после грандиозной реконструкции у волгоградского вокзала есть даже своя серверная времени. 38 хронометров одновременно переключились по приказу начальника вокзала Александра Белянского.

Теперь это уже история: сегодня утром волгоградцы проснулись на час позже привычного, правда, за лишний час пришлось побороться.

В квартире инициативной группы (семья из Волжского) сегодня праздник; они больше всех верили, что в регионе изменить можно многое, даже время.

"Профессиональные спортсмены и особенно непрофессиональные — они привыкли к пробежкам утром, а получается, что приходишь с работы и уже никуда. К нам присоединились практически сто процентов дачников, которые ехали после работы грядки поливать, а сейчас им приходится это делать с фонариками", — говорит Наталья Забровская, активист движения "За солнечный час".

Считалось, что село не очень настроено на переход, коровы могут перестать доиться. Но в лучшем хозяйстве области коровы не подвели.

"Надеюсь, спада молока не будет. Животные на дойку вышли в четыре часа по московскому, так они в принципе и будут идти", — говорит Николай Харыбин, заместитель гендиректора СП "Донское".

И даже звезды не оказались против. Самый известный астролог Волгоградской области Ирина Сенина теперь уверяет, что после перевода на час будет жить куда как лучше, а к волгоградцам придут хорошие вести и снизойдут блага.