Американский убийца был сдержанным и скрывал свои политические взгляды

Американец, убивший 11 человек в синагоге города Питтсбург, скрывал от окружающих свои политические предпочтения и не давал оснований заподозрить его в чем-то предосудительном.

Инцидент произошел в субботу утром. 46-летний Боуэрс убил в синагоге 11 человек и ранил еще шестерых, включая четверых полицейских. Его тоже ранили, он сейчас лежит в больнице. Ему уже предъявлены обвинения по 29 пунктам. По законам штата ему грозит смертная казнь.

Соседи, с которыми побеседовали журналисты, рассказали, что Боуэрс бывал дома редко и не привлекал к себе внимания, разве что любил смотреть телевизор в неурочное время и включать звук на полную мощность. В общении он был сдержанным, о себе не распространялся. Все считали, что он работает дальнобойщиком.

Другие журналисты смогли ознакомиться с некоторыми постами Боуэрса до блокировки его учетной записи в одной социальной сети. Выяснилось, что он не скрывал неприязни к евреям, ставя им в вину поддержку нелегальной иммиграции в США и прочные позиции в окружении Дональда Трампа, сообщает ТАСС.