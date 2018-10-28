НХЛ. Панарин, Тарасенко и Малкин сделали по дублю

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно семь встреч. Только в одной понадобилось дополнительное время. "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме смог победить дома "Баффало Сэйбрз" 5:4.

Две шайбы, в том числе и победную, забросил Артемий Панарин. Также российский хоккеист сделал результативную передачу. В десяти матчах Артемий забросил 5 шайб и 9 раз ассистировал товарищам.

"Сент-Луис Блюз" на своей площадке уверенно победил "Чикаго Блэкхоукс" 7:3. У победителей две шайбы забросил Владимир Тарасенко. Артем Анисимов оказался причастен ко всем трем голам "черных ястребов". Российский нападающий забросил сам и дважды помог отличиться партнерам.

"Питсбург Пингвинз" в гостях крупно победил "Ванкувер Кэнакс" 5:0. На счету Евгения Малкина два гола и пас. "Миннесота Уайлд" у себя в Сент-Поле одержала победу над "Колорадо Эвеланш" 3:2. Вратарь гостей Семен Варламов отбил 25 бросков из 28. "Торонто Мэйпл Ливз" на своей площадке был сильнее "Виннипег Джетс" 3:2. "Монреаль Канадиенс" выиграл в гостях у "Бостон Брюинз" 3:0. "Аризона Койтс" на своей площадке разгромила "Тампа-Бэй Лайтнинг" 7:1.