Владелец "Лестера", вероятно, погиб в авиакатастрофе

Владелец английского футбольного клуба "Лестера" Виджай Шривадданапрабха, скорее всего, находился на борту вертолета, потерпевшего крушение. Вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру, разбился недалеко от клубного стадиона.

Через час после окончания матча 10-го тура английской премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэм", вертолет Виджая Шривадданапрабхи поднялся со стадиона "Кинг Пауэр" и вскоре рухнул. Предположительно, все находившиеся на борту погибли. На протяжении нескольких часов поступали противоречивые сведения о судьбе владельца клуба. Но ближе к утру британская пресса сообщила, что 60-летний тайский бизнесмен был в злополучном вертолете.

Виджай Шривадданапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году. При нем "лисицы" вернулись в английскую премьер-лигу, а в сезоне 2015/16 впервые в истории стали чемпионами Англии.