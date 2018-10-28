Китай решил создать "новую человеческую цивилизацию"

Китайская компания Shanghai ManWei Technology отправила на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01. По сообщению Центрального телевидения Китая (CCTV), его запустили в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4", стартовавшей с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси в четверг, 25 октября.

Генный материал, полученный от восьми граждан Китая, помещен в специальный контейнер, защищающий свое содержимое от воздействия космической радиации. По словам организаторов проекта, банк генов сможет оставаться в сохранности на протяжении примерно тысячи лет.

Телеканал CCTV приводит расчеты специалистов, согласно которым Земля уже в ближайшие 400 лет может стать непригодной для жизни людей из-за истощения ресурсной базы и перенаселения. Предполагается, что при помощи отправленного банка генов "будет создана новая человеческая цивилизация".

В ближайшее время Shanghai ManWei Technology намерена создать космический банк генов, в котором будут храниться миллионы образцов, передает ТАСС. По замыслу компании, этот генный материал затем предстоит переправить на Марс и "планеты, аналогичные Земле".