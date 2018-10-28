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Стрельба в Америке 12 минут назад

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28 октября 201810:29

Во Франции усилят охрану синагог после инцидента в США

EPA

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер распорядился усилить охрану синагог по всей стране. Дополнительные меры безопасности принимаются после произошедшего накануне убийства 11 человек в одной из синагог американского Питтсбурга (штат Пенсильвания).

Распоряжение префектам страны касается и охраны мероприятий, запланированных в синагогах, рассказал Кастанер в "Твиттере". По словам главы МВД, антисемитизм убивает и не имеет границ, и "подлая атака в Питтсбурге — трагическое доказательство". "В Пенсильвании, как и в нашей стране, мы, как и прежде, едины против ненависти", — добавил он.

Накануне утром 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге и ранил еще шестерых, включая четверых полицейских. Сам стрелок также был ранен и задержан. Он находится в больнице. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам, преступнику грозит смертная казнь.

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