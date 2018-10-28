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28 октября 201810:45

Тренер "Монако" Анри похвалил Александра Головина

http://www.asmonaco.com

"Монако" снова не смог победить в чемпионате Франции. В матче 11 тура Лиги 1 монегаски сыграли дома вничью с "Дижоном" 2:2.

Безвыигрышная серия виц-чемпионов длится уже 13 матчей. "Монако" набрал всего 7 очков и занимает предпоследнее, 19 место в таблице. В команде сменился тренер. Португалец Леонарду Жардим ушел в отставку, а его место занял Тьерри Анри. Но пока спад продолжается.

В матче с "Джином" российский легионер "Монако" полузащитник Александр Головин провел на поле 90 минут. Анри остался доволен игрой полузащитника. "Хороший матч провели Головин, Силла, Диоп. Они активно прессинговали и брали на себя ответственность, требовали мяч", — заявил Анри после матча.

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