Эвакуатор снес выдвижным упором пешехода на тротуаре. Видео

В объектив регистратора попало ДТП, произошедшее, по утверждения автора ролика, на днях в белорусском Гомеле.

Судя по всему, водитель эвакуатора, ехавший перед транспортным средством, из которого велась съемка, забыл закрепить выдвижной упор.

После поворота "лапа" откинулась в сторону и буквально снесла ничего не подозревавшего пешехода, шедшего по тротуару.

По предварительной информации, человек получил серьезные повреждения, однако степень тяжести и характер травм не уточняется.