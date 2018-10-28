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28 октября 201811:23

Эвакуатор снес выдвижным упором пешехода на тротуаре. Видео

Youtube/Александр Богданов

В объектив регистратора попало ДТП, произошедшее, по утверждения автора ролика, на днях в белорусском Гомеле.

 

Судя по всему, водитель эвакуатора, ехавший перед транспортным средством, из которого велась съемка, забыл закрепить выдвижной упор.

После поворота "лапа" откинулась в сторону и буквально снесла ничего не подозревавшего пешехода, шедшего по тротуару.

По предварительной информации, человек получил серьезные повреждения, однако степень тяжести и характер травм не уточняется.

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