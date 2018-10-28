В Москве избили Гуфа

Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) избили в столичном ночном клубе. Подробности инцидента пока не уточняются, известно лишь, что исполнитель написал заявление в полицию на своего обидчика, сообщается на сайте "Пятого канала". По словам артиста, избиение произошло в баре в 5-м Котельническом переулке неподалеку от метро "Таганская".

"В ночь на 28 октября в полицию обратился с заявлением мужчина 1979 года рождения о том, что ему были причинены телесные повреждения ", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. По факту инцидента начата доследственная проверка.

Рэпер Гуф дебютировал в 2000 году в составе группы Rolexx. Он является сооснователем и участником группы CENTR, обладатель нескольких музыкальных премий

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