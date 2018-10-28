Неадекватный водитель сбежал после огненной аварии в Ростове. Видео

Опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия с возгоранием автомобиля, произошедшего в субботу, 27 октября, на улице Верхненольной в Ростове-на-Дону.

Водитель "Лады" не справился с управлением в повороте и выехал на тротуар, где снес ограждение.

Решив не останавливаться на достигнутом, мужчина продолжил давить на газ. Через некоторое время ему удалось тронуться с места и преодолеть еще несколько метров, после чего машина снова забуксовала.

После очередной неудачной попытки продолжить движение, вспыхнуло вытекшее топливо.

Водитель и пассажир многострадальной "Лады" скрылись в неизвестном направлении, а с возгоранием пришлось справляться сотрудникам пожарной охраны, вызванным очевидцами.