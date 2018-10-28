Пассажиры микроавтобуса сгорели в ДТП в Питере: возбуждено дело

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России возбудили уголовное дело по факту ДТП на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Накануне там столкнулись два двигавшихся в одном направлении большегруза, один из которых затем выехал на встречную полосу и там столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex. Микроавтобус после столкновения загорелся, в результате чего его водитель и семь пассажиров погибли на месте.

Водитель выехавшего на встречку грузовика Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель второго большегруза — Scania — не пострадал, сообщает на своем сайте Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ведомство также публикует список погибших в этом массовом ДТП.