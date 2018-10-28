Порошенко и Аксенов поздравили украинцев с годовщиной освобождения

Президент Украины Петр Порошенко в записи Facebook поздравил украинцев с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Порошенко уверен, что "эта дата навсегда останется в памяти", потому что за свободу пришлось заплатить миллионами жизней. Порошенко призвал вечно уважать и хранить память о погибших "за будущее грядущих поколений".

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook поздравил братский украинский народ, назвав уроженцев Украины, сражавшихся с захватчиками, "настоящими народными героями". Аксенов вспомнил полководцев Павла Рыбалко, Семена Тимошенко, Ивана Черняховского, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, партизанского командира Сидора Ковпака, грозу бандеровцев Павла Судоплатова.

Аксенов уверен, что память о великом подвиге невозможно вытравить из сердец "героев Донбасса и миллионов украинцев".