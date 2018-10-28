Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

Более одного миллиона россиян попали в список "невыездных" из-за долгов перед банками. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, на 1 сентября 2018 года россияне накопили 4,5 миллиона долгов на сумму 1,7 триллиона рублей. Средняя сумма долга составляет 377 тысяч рублей, всего в должниках числятся порядка 2,8 миллиона граждан.

"Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации", — сообщили в ФССП, это порядка 1,3 миллиона человек.

По каждому второму производству начато взыскание с доходов должников, по каждому 17-у производству наложен арест на имущество. Однако реально обеспечены имуществом не более 25% должников. За первые восемь месяцев 2018 года судебные приставы взыскали с должников по кредитам 85,9 миллиарда рублей (на 5,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года — тогда было взыскано 80,5 миллиарда рублей).

Среди должников — неплательщики алиментов, должники по штрафам, кредитам и т. д. В пятерке лидеров по вынесению постановлений об ограничении выезда: Краснодарский край, Москва, Башкирия, Татарстан и Московская область. Благодаря ограничению выезда с должников различных категорий в этом году взыскали почти 45 млрд рублей.

Приставы отмечают, что в число должников по кредитам женщины попадают чаще мужчин — 52% против 48%. Самые масштабные долги россияне накапливают в возрасте от 30 до 42 лет. На втором месте — россияне в возрасте 42—54 лет. Самыми дисциплинированными плательщиками являются пенсионеры — на них приходится менее 1% исполнительных производств.

Долги частных лиц перед банками втрое превышают долги компаний: за восемь месяцев этого года с юридических лиц приставы пытались взыскать 53,5 тысячи долгов на сумму 601,6 миллиарда рублей (1,2% от общего числа производств) и 4,5 миллиона долгов на сумму 1,7 триллиона рублей (98,8% ) с должников-физических лиц, сообщает ТАСС.

Депутаты Госдумы предлагают поднять с 30 до 60 тысяч размер долга по штрафам и кредитам, при котором может быть наложен запрет на выезд за рубеж.