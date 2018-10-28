КХЛ. "Ак Барс" одержал волевую победу над "Адмиралом"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем во Владивостоке, где "Адмирал" принимал обладателя Кубка Гагарина "Ак Барс". Гости одержали победу с результатом 4:1.

Первый период остался за "Адмиралом". На шестой минуте Карел Кубат распечатал ворота казанцев, который защищал Владислав Подъяпольский. Этот гол остался единственным в первой 20-минутке. Но едва начался второй период, как Иржи Секеч реализовал численное преимущество и сравнял счет. За две минуты до второго перерыва Рафаэль Батыршин вывел "Ак Барс" вперед. В третьем периоде гости еще дважды огорчили вратаря приморцев Никиту Серебрякова. Отличились Роб Клинкхаммер и Артем Лукоянов.

"Ак Барс" выиграл 4:1 и набрал 34 очка. Казанцы занимают третье место в Восточной конференции. "Адмирал" с 13 очками расположился на предпоследнем, 12 месте также на Востоке.