Крушение вертолета владельца "Лестера": подробности

Стали известны некоторые подробности трагедии в английском Лестере. Вертолет владельца клуба Виджая Шривадханапрабхи рухнул на парковку возле клубного стадиона. Все находившиеся на борту люди погибли.

Стало известно, что на борту вертолета находились владелец клуба, тайский миллиардер Виджай Шривадханапрабха, пилот и еще один пассажир. Все трое погибли. Однако пресс-служба "Лестера" пока не подтвердило гибели владельца. Но футболисты и болельщики клуба уже выражают свои соболезнования по поводу случившегося. Причины трагедии пока не выяснены. Известно лишь, что вертолет был построен два года назад. Никаких нареканий его состояние не вызывало.

Старший сын Шривадханапрабхи Айяватт, занимающий должность вице-президента клуба, уехал в тот роковой вечер со стадиона на машине. Вероятно, он займет место отца и станет владельцем клуба.

Виджай Шривадханапрабха, владелец сети магазинов беспошлинной торговли, приобрел "Лестер" в 2010 году за 39 миллионов фунтов стерлингов. "Лисицы" (неофициальное название клуба) тогда играли в Чемпионшипе. Через несколько лет клуб вернулся в премьер-лигу, а в сезоне 2015/16 впервые стал чемпионом Англии.