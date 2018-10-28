Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл

Отпевание актера Николая Караченцова пройдет в понедельник в храме Воскресения Словущего в Москве. Обряд совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как стало известно "Интерфаксу", попрощаться с любимым артистом поклонники смогут в театре "Ленком" с 10.00 до 13.00. В 12.00 пройдет гражданская панихида.

Народный артист РСФСР Караченцов ушел из жизни 26 октября после тяжелой продолжительной болезни.