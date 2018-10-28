В Киеве признали, что могут потерять Закарпатье вслед за Крымом и Донбассом

Украина в недалеком будущем может потерять Закарпатье. Об этом в интервью интернет-газете "Обозреватель" заявил заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По мнению Тука, Киев теряет территории, где слабы позиции центральной власти, имея ввиду Крым, Донбасс и Закарпатье. Тук считает, что после обретения Украиной независимости эти территории были "отданы на откуп" местным элитам.

Ранее бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили подверг критике бездействие властей Украины в Закарпатье. "Я езжу в Закарпатье каждый месяц, и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014-м, так и нет сейчас", — заявил Саакашвили. Он уверен, что в проблеме виновата не политика Венгрии, а отсутствие политики Украины на тех территориях.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров.

В сентябре разразился скандал вокруг выдачи жителям Закарпатья венгерских паспортов, поскольку украинские законы запрещают иметь двойное гражданство.