Опубликованы кадры с места аварии на ТТК в Москве, где пострадали пять человек

Утром в воскресенье, 28 октября, на Третьем транспортном кольце произошло столкновение каршерингового легкого автомобиля и грузовика коммунальных служб.

На кадрах с места ЧП видно, что легковушка получила серьезные повреждения. По предварительной версии, водитель арендного авто мог не учесть погодные условия и не справиться с управлением на мокрой дороге.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали пять человек, им потребовалась экстренная медицинская помощь.