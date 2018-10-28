Пучдемон анонсировал "Национальный зов"

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон создает новую партию.

Первая встреча сторонников "Национального зова" прошла в городе Манреса (Каталония). В Манресе находится тюрьма, где сидят лидеры организаций, организовавшие референдум о независимости Каталонии, впоследствии признанный незаконным.

Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии, обратился к своим сторонникам по видеосвязи и объявил, что собирается посвятить себя построению лучшего государства.

Однако многие из прежних сопартийцев оказались более прагматичными и к новой партии примыкать отказались, передает "Интерфакс".