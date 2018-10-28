На борту упавшего вертолета был владелец "Лестера" с дочерью

На борту вертолета, разбившегося в британском Лестере, находились пять человек, в том числе тайский миллиардер Виджай Шривадханапрабха, владелец футбольного клуба "Лестер" и его дочь. Пока неизвестно, выжил кто-нибудь из них или нет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, кроме Шривадданапрабхи и его дочери, на вертолете были два пилота и еще один человек, личность которого пока не установлена. Ранее сообщалось, что на борту находились три человека.

Вертолет, принадлежащий миллиардеру, разбился в минувшую субботу, 27 октября, после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". Машина рухнула на парковку около домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр".

На месте происшествия до сих пор работают представители экстренных служб и медики. Причины трагедии пока не выяснены. Известно лишь, что вертолет был произведен два года назад, и никаких нареканий его состояние не вызывало.

Шривадханапрабха приобрел футбольный "Лестер" в 2010 году за 39 миллионов фунтов стерлингов. В 2016 году клуб стал чемпионом Англии по футболу.