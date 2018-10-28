Кот стал главным героем показа мод в Турции. Видео

Кот стал главным героем показа мод в Стамбуле, затмив собой моделей, демонстрировавших коллекцию одежды.

Животное вышло на подиум и занялось своими делами – умыванием и "заигрыванием" с девушками, проходившими мимо.

Внимание зрителей оказалось переключено на кота, невозмутимо продефилировавшего по сцене.