Тема:
Ситуация вокруг КНДР 17 минут назад
28 октября 201813:44
В Южную Корею прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной
Делегация госдепартамента США прибыла в Сеул для переговоров с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хва. Дипломаты Южной Кореи и США в понедельник обсудят проблемы безопасности на Корейском полуострове. Американского спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана сопровождают специалист по Корее Совета национальной безопасности Эллисон Хукер и старший советник госдепа Кевин Ким, пишет РИА Новости.
В октябре этого года Стивен Биган в Москве обсуждал пути выхода из кризиса в регионе. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетил КНДР для обсуждения подготовки второго саммита лидеров Северной Кореи и США.
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