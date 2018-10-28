В Южную Корею прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной

Делегация госдепартамента США прибыла в Сеул для переговоров с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хва. Дипломаты Южной Кореи и США в понедельник обсудят проблемы безопасности на Корейском полуострове. Американского спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана сопровождают специалист по Корее Совета национальной безопасности Эллисон Хукер и старший советник госдепа Кевин Ким​​​, пишет РИА Новости.

В октябре этого года Стивен Биган в Москве обсуждал пути выхода из кризиса в регионе. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетил КНДР для обсуждения подготовки второго саммита лидеров Северной Кореи и США.