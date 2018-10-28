Дуда не считает закрытым вопрос немецких репараций

Президент Польши Анджей Дуда считает, что вопрос выплат со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, остается открытым.

"Тема репарационных выплат не закрыта", — заявил Дуда в статье, опубликованной в немецком таблоиде Bild am Sonntag.

По словам польского лидера, парламентарии Сейма в ближайшее время обсудят этот вопрос, который он назвал "вопросом истины и ответственности". Ранее в Сейме уже планировалось осуществить перерасчет потерь во Второй мировой войне и предъявить новый "счет" Германии. По разным оценкам, речь может идти о 48,8 миллиарда долларов.

В свою очередь немецкое правительство заявляет, что считает вопрос о военных репарациях после окончания Второй мировой войны Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. В 1954 году между СССР и Польской Народной Республикой было подписано соглашение, по которому прекращалось взимание репараций с ГДР.