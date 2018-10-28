Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

Полиция Великобритании выясняет причины авиакатастрофы неподалеку от стадиона футбольного клуба "Лестер". Вертолет с руководителями команды разбился спустя пару минут после взлета. По данным "Би-Би-Си", погибли по меньшей мере пять человек. В их числе — владелец клуба.

Душа и сердце клуба, человек, без которого не случилась бы сказка 2016 года, когда скромный и по достижениям, и по бюджету "Лестер" выиграл английскую премьер-лигу. В отличие от подавляющего большинства футбольных клубов туманного Альбиона, да и не только, фанаты "синих" не подвергали владельца клуба критике. Напротив — к тайскому миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхе относились с уважением и благодарностью. Первые кадры с места ЧП стали для болельщиков клуба настоящим шоком.

"Владельцы клуба выстроили стратегию и всегда работали на будущее "Лестера". Если бы не они, у нас не было ни текущих побед, ни золота премьер-лиги", — говорит один из фанатов.

Авария произошла спустя 45 минут после финального свистка в домашнем матче "Лестера" против лондонского "Уэстхэма". Как обычно, руководство клуба и высокопоставленные гости покидали King Power Stadium на вертолете. Спустя всего пару минут машина потеряла управление и разбилась неподалеку от арены.

Очевидцы рассказали о клубах огня и дыма на месте трагедии. Сведений о числе погибших и пострадавших долго не было, и только утром телеканал "Би-Би-Си" сообщил, что погибли по меньшей мере пять человек, в том числе владелец клуба.

"Это был отличный день, а закончился он самой черной страницей в истории "Лестера", — говорит один из болельщиков.

Вишай Шривадданапрабха сделал состояние на магазинах беспошлинной торговли. В английскую премьер-лигу он пришел в 2010 году: сначала в качестве спонсора скромного на то время "Лестера", а спустя полгода — официального владельца клуба. Его сын Айяватт стал, в свою очередь, вице-президентом.

Главным достижением тайского руководства стало сенсационное чемпионство в 2016 году под управлением Клаудио Раньери. После того сезона сразу несколько игроков "Лестера" стали звездами мирового масштаба. В их числе Рияд Марез, Нголо Канте и живая легенда клуба – нападающий сборной Англии Джейми Варди. У себя на родине в Таиланде среди любителей самой популярной игры на планете предприниматель был едва ли не национальным героем, а за успехами "Лестера" внимательно следили почти все местные футбольные фанаты.

"Господин Вишай – наша гордость, оставившая свой след в истории футбола и "Лестера" в частности. Мы очень переживаем", — говорит футболист Понгават Карнчанаваропат.

"У Таиланда есть "Лестер". Мы отлично знаем эту команду и выражаем всем моральную поддержку. Не важно, за какой мы болеем клуб – молитвы всех болельщиков сегодня отправляются в "Лестер", — говорит болельщик Чулипорн Камонвастикул.

Сразу несколько игроков "Лис", действующих и бывших, разместили у себя в "Твиттере" эмодзи со сложенными руками, обозначающими молитву. А в официальных аккаунтах футбольных клубов английской премьер-лиги появились записи со словами поддержки "Лестеру" и его болельщикам. Что касается причин аварии, их устанавливают эксперты и следователи. По всей видимости, речь идет о технической неисправности.