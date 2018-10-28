Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 октября 201814:36 Артем Красулин

Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

Полиция Великобритании выясняет причины авиакатастрофы неподалеку от стадиона футбольного клуба "Лестер". Вертолет с руководителями команды разбился спустя пару минут после взлета. По данным "Би-Би-Си", погибли по меньшей мере пять человек. В их числе — владелец клуба.

Душа и сердце клуба, человек, без которого не случилась бы сказка 2016 года, когда скромный и по достижениям, и по бюджету "Лестер" выиграл английскую премьер-лигу. В отличие от подавляющего большинства футбольных клубов туманного Альбиона, да и не только, фанаты "синих" не подвергали владельца клуба критике. Напротив — к тайскому миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхе относились с уважением и благодарностью. Первые кадры с места ЧП стали для болельщиков клуба настоящим шоком.

"Владельцы клуба выстроили стратегию и всегда работали на будущее "Лестера". Если бы не они, у нас не было ни текущих побед, ни золота премьер-лиги", — говорит один из фанатов.

Авария произошла спустя 45 минут после финального свистка в домашнем матче "Лестера" против лондонского "Уэстхэма". Как обычно, руководство клуба и высокопоставленные гости покидали King Power Stadium на вертолете. Спустя всего пару минут машина потеряла управление и разбилась неподалеку от арены.

Очевидцы рассказали о клубах огня и дыма на месте трагедии. Сведений о числе погибших и пострадавших долго не было, и только утром телеканал "Би-Би-Си" сообщил, что погибли по меньшей мере пять человек, в том числе владелец клуба.

"Это был отличный день, а закончился он самой черной страницей в истории "Лестера", — говорит один из болельщиков.

Вишай Шривадданапрабха сделал состояние на магазинах беспошлинной торговли. В английскую премьер-лигу он пришел в 2010 году: сначала в качестве спонсора скромного на то время "Лестера", а спустя полгода — официального владельца клуба. Его сын Айяватт стал, в свою очередь, вице-президентом.

Главным достижением тайского руководства стало сенсационное чемпионство в 2016 году под управлением Клаудио Раньери. После того сезона сразу несколько игроков "Лестера" стали звездами мирового масштаба. В их числе Рияд Марез, Нголо Канте и живая легенда клуба – нападающий сборной Англии Джейми Варди. У себя на родине в Таиланде среди любителей самой популярной игры на планете предприниматель был едва ли не национальным героем, а за успехами "Лестера" внимательно следили почти все местные футбольные фанаты.

"Господин Вишай – наша гордость, оставившая свой след в истории футбола и "Лестера" в частности. Мы очень переживаем", — говорит футболист Понгават Карнчанаваропат.

"У Таиланда есть "Лестер". Мы отлично знаем эту команду и выражаем всем моральную поддержку. Не важно, за какой мы болеем клуб – молитвы всех болельщиков сегодня отправляются в "Лестер", — говорит болельщик Чулипорн Камонвастикул.

Сразу несколько игроков "Лис", действующих и бывших, разместили у себя в "Твиттере" эмодзи со сложенными руками, обозначающими молитву. А в официальных аккаунтах футбольных клубов английской премьер-лиги появились записи со словами поддержки "Лестеру" и его болельщикам. Что касается причин аварии, их устанавливают эксперты и следователи. По всей видимости, речь идет о технической неисправности.

Сейчас

15:16

199 против 10: Миронов остался лидером справороссов

14:40

Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

13:50

16 "Самаркандов": системы РЭП появятся в Калининградской и других областях

13:45

ВСУ перебросили к линии разграничения БТРы и "Уралы"

13:10

На борту упавшего вертолета был владелец "Лестера" с дочерью

04:55

Питтсбургскому стрелку предъявили обвинения по 29 пунктам

21:53

ДТП в Санкт-Петербурге: обнаружен восьмой погибший

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Москве проведут службу по расстрелянным в американской синагоге

В Москве проведут службу по расстрелянным в американской синагоге

8 минут назад
Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

52 минуты назад
"Я проделал хорошую работу": Трамп заявил, что Россия хочет помощи США

"Я проделал хорошую работу": Трамп заявил, что Россия хочет помощи США

52 минуты назад
Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

36 минут назад
"Сибирское пальто": Меркель обратилась к Путину на русском, он ответил на английском

"Сибирское пальто": Меркель обратилась к Путину на русском, он ответил на английском

3 часа назад
Советница Авакова призвала устраивать взрывы в России

Советница Авакова призвала устраивать взрывы в России

3 часа назад
Пассажиры микроавтобуса сгорели в ДТП в Питере: возбуждено дело

Пассажиры микроавтобуса сгорели в ДТП в Питере: возбуждено дело

3 часа назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
16 "Самаркандов": системы РЭП появятся в Калининградской и других областях

16 "Самаркандов": системы РЭП появятся в Калининградской и других областях

1 час назад
Число пострадавших в результате наводнения на Кубани достигло 145 человек

Число пострадавших в результате наводнения на Кубани достигло 145 человек

5 часов назад
Рогозин поделился роликом с роботом-комбайном

Рогозин поделился роликом с роботом-комбайном

1 час назад
В Москве избили Гуфа

В Москве избили Гуфа

3 часа назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

25.10.2018 17:29
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
Опубликованы кадры с места падения рейсового автобуса в реку на юго-западе Китая

Опубликованы кадры с места падения рейсового автобуса в реку на юго-западе Китая

13 минут назад
В Коломне завершился чемпионат России по конькобежному спорту

В Коломне завершился чемпионат России по конькобежному спорту

17 минут назад
Парковку элитного ЖК превратили в автосвалку

Парковку элитного ЖК превратили в автосвалку

27 минут назад
Дуда не считает закрытым вопрос немецких репараций

Дуда не считает закрытым вопрос немецких репараций

1 час назад
ВСУ перебросили к линии разграничения БТРы и "Уралы"

ВСУ перебросили к линии разграничения БТРы и "Уралы"

1 час назад
Рамзан Кадыров готов взять Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

Рамзан Кадыров готов взять Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

1 час назад
В Южную Корею прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной

В Южную Корею прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной

1 час назад
Пучдемон анонсировал "Национальный зов"

Пучдемон анонсировал "Национальный зов"

2 часа назад
В Киеве признали, что могут потерять Закарпатье вслед за Крымом и Донбассом

В Киеве признали, что могут потерять Закарпатье вслед за Крымом и Донбассом

2 часа назад
Конец "обители зла": как сносят самый жуткий недострой

Конец "обители зла": как сносят самый жуткий недострой

2 часа назад
Кот стал главным героем показа мод в Турции. Видео

Кот стал главным героем показа мод в Турции. Видео

2 часа назад
Дженна Дуан подала на развод. Ченнинг Татум не хочет платить алименты

Дженна Дуан подала на развод. Ченнинг Татум не хочет платить алименты

2 часа назад
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл

Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл

2 часа назад
Опубликованы кадры с места аварии на ТТК в Москве, где пострадали пять человек

Опубликованы кадры с места аварии на ТТК в Москве, где пострадали пять человек

2 часа назад
Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

2 часа назад
КХЛ. "Ак Барс" одержал волевую победу над "Адмиралом"

КХЛ. "Ак Барс" одержал волевую победу над "Адмиралом"

3 часа назад
Порошенко и Аксенов поздравили украинцев с годовщиной освобождения

Порошенко и Аксенов поздравили украинцев с годовщиной освобождения

3 часа назад
Неадекватный водитель сбежал после огненной аварии в Ростове. Видео

Неадекватный водитель сбежал после огненной аварии в Ростове. Видео

3 часа назад
Новым тренером "Реала" может стать Роберто Мартинес

Новым тренером "Реала" может стать Роберто Мартинес

3 часа назад
Китай решил создать "новую человеческую цивилизацию"

Китай решил создать "новую человеческую цивилизацию"

4 часа назад
Эвакуатор снес выдвижным упором пешехода на тротуаре. Видео

Эвакуатор снес выдвижным упором пешехода на тротуаре. Видео

4 часа назад
"Сбежавший" грузовик устроил ДТП во Владивостоке. Видео

"Сбежавший" грузовик устроил ДТП во Владивостоке. Видео

4 часа назад
Подозреваемый в стрельбе из травмата в Москве обвинен в хулиганстве

Подозреваемый в стрельбе из травмата в Москве обвинен в хулиганстве

4 часа назад
Китай неудачно запустил трехступенчатую ракету

Китай неудачно запустил трехступенчатую ракету

6 часов назад
Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при Канады

Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при Канады

7 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

17 часов назад
Просмотр аниме помог решить математическую задачу, над которой работали 25 лет

Просмотр аниме помог решить математическую задачу, над которой работали 25 лет

3 часа назад
В ухудшении памяти виновата не только болезнь Альцгеймера, но и обычный стресс

В ухудшении памяти виновата не только болезнь Альцгеймера, но и обычный стресс

4 часа назад
Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

26.10.2018 16:53
Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

26.10.2018 16:50
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48