Рогозин поделился роликом с роботом-комбайном

Российские комбайнеры скоро потеряют работу, уверен глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, поскольку в НПО "Автоматики" (Екатеринбург) был разработан беспилотный комбайн, управляемый искусственным интеллектом.

Срок внедрения зависит от самих фермеров, добавил он и заметил, что робототехника изменит структуру рынка.

Об этом Рогозин написал на своей странице в Twitter.