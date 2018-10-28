Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

В Карелии молодая женщина выкинула с балкона на втором этаже свою малолетнюю дочь, после чего отправилась спать. К счастью, ребенок остался жив.

Как сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону, ЧП произошло в ночь на 26 октября в поселке Боровой Калевальского района республики. По предварительным данным следствия, 20-летняя женщина выбросила полуголого ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Плач девочки на улице услышали соседи, они и вызвали скорую. Ребенка забрали в больницу с переохлаждением и ушибом мягких тканей лица.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об ее аресте.