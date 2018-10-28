"Мы предпочитаем соленые огурцы": Лавров об отсутствующих оливках Болтона

Для Москвы является "объективным фактом" то, что решение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принято и выполняется. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам главы МИДа, в ходе недавнего визита в Москву советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, сложившаяся ситуация "обсуждалась на встрече в Кремле без каких-либо эмоций и погружения в то, кто первый начал". Есть понимание, что если данная ситуация сложилась, то у России есть своя оценка, у США — своя.

В Вашингтоне считают, что одна из причин — невыполнение Россией Договора о РСМД, отметил Лавров. По его словам, за несколько дней до объявления о намерении США выйти из ДРСМД американцы через свое посольство в Москве передали в МИД РФ развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Этот перечень передан в Минобороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии — начата работа по подготовке ответа на американские озабоченности.

Вместе с тем, по словам Лаврова, в ходе встреч в Москве Джон Болтон "достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением", и что на этом направлении американцы хотели бы компенсировать несправедливое, по их мнению, отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности. В частности, когда Соединенные Штаты еще до визита Болтона объявляли о выходе из Договора о РСМД, в Вашингтоне "прямо упоминался Китай".

Что касается прозвучавшего в разговоре с президентом Владимиром Путиным комментария Болтона о том, что он не привез в Москву "оливковую ветвь и оливки", изображенную на гербе Соединенных Штатов как знак миролюбивой политики, то, по словам Лаврова, в России "вообще предпочитают не оливки, а соленые огурцы".

При этом, отметил Лавров, в Москве ценят инициативу Джона Болтона в том, что касается поддержания связей с московскими коллегами, и "вопросов накопилось немало". Болтон — частый гость в Москве, до этого он был у нас в июле, а между этими двумя приездами встречался с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым в Женеве. "Считаем важным, что чиновник такого высокого уровня проявляет конкретный интерес к конкретным вопросам нашей двусторонней повестки дня", — сказал Лавров.

Он также рассказал, что попросил Джона Болтона "ускорить реакцию" США на предложение России возобновить формат стратегического диалога на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. По словам Лаврова, в июне этого года его заместитель Сергей Рябков направил такое предложение новому заместителю госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон. Однако она пока еще "не может даже указать, какой удобный для нее день или дни могли бы быть объявлены для проведения таких консультаций".