В Москве проведут службу по расстрелянным в американской синагоге

В воскресенье поминальную молитву по жертвам нападения на синагогу в Питтсбурге возглавит главный раввин России Берл Лазар. Все соболезнующие могут собраться в еврейском общинном центре в Марьиной роще в 17​​​.30, пишет РИА Новости.

Воскресное заседание кабинета министров Израиля началось минуты молчания. Члены правительства почтили память жертв стрелка.

Папа Римский Франциск помолился за убитых в синагоге "Дерево жизни" и попросил Господа "затушить очаги ненависти", а "покойных принять в мире".

"Все мы на самом деле ранены этим бесчеловечным актом насилия", - сказал понтифик.

В субботу в Питтсбурге вооруженный мужчина застрелил 11 человек.