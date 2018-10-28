"Жирный плюс": Зеленский впервые высказался о президентских амбициях

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский заявил о возможном участии в президентских выборах 2019 года.

"Все знакомые, все журналисты задают мне один и тот же вопрос: "Ну что? Ты идешь или нет?" — сказал Зеленский в видео, размещенном на YouTube-канале "Студия "Квартал 95 Online", имея ввиду выборы украинского президента.

За 17 часов видео посмотрели почти 130 тысяч человек. В комментариях пользователи в основном поддерживают решение Зеленского: "Пусть лучше страну возглавит честный дилетант, чем коррумпированный профессионал", "Владимир вы будете хорошим президентом!", "Зеленского в президенты!" и т. д.

Выборы президента состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о своем намерении бороться за должность главы государства. Действующий президент Украины Петр Порошенко пока не озвучил свое решение баллотироваться на второй срок.

"У меня есть юридическое образование. И это плюс. Но нет опыта работы в политике. И это жирный плюс!" — считает Зеленский, оценивая свои шансы на победу.

Владимир Зеленский известен своим участием в КВН и ролями в комедиях "Служебный роман. Наше время", "Любовь в большой городе", "Сваты", "Ржевский против Наполеона". После эскалации вооруженного конфликта в Донбассе выступил с резкой критикой лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пожертвовал на боевые действия на этих территориях один миллион гривен (35 тысяч долларов).