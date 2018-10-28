В Коломне завершился чемпионат России по конькобежному спорту

В подмосковной Коломне завершился чемпионат России по конькобежному спорту. По итогам турнира была сформирована сборная страны для участия в Кубке мира

В последний день соревнований были разыграны награды на нескольких дистанциях. Павел Кулижников быстрее всех за 1.08,66 пробежал 1 000 метров. На втором месте Виктор Муштаков. Третьим стал Денис Юсков. У женщин на этой дистанции с результатом 1.17,09 победила Дарья Качанова. На втором и третьем местах Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина.

Александр Румянцев стал чемпионом в беге на 10 000 м. Золотую медаль принес результат 13.15,68. Второе место у Руслана Захарова, третьим оказался Данила Семернин. Наталья Воронина выиграла соревнования в беге на 5 000 м. Серебро у Елены Сохряковой, бронза – у Евгении Лаленковой.

Сформирована сборная России для участия в двух первых этапах Кубка мира. В команду вошли Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Руслан Мурашов, Артем Кузнецов, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Виктор Лобас, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Алексей Есин, Александр Подольский, Михаил Казелин, Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Анастасия Коркина, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова. Первый этап пройдет в японском городе Обихиро 16-18 ноября. Второй также в Японии – в Томакомае с 23 по 25 ноября.