Опубликованы кадры с места падения рейсового автобуса в реку на юго-западе Китая

Автобус рухнул с моста через реку Янцзы в городе Чунцин – инцидент произошел в воскресенье, 28 октября. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

Как сообщает ТАСС, в салоне автобуса находилось не менее 10 человек, тела двух погибших уже обнаружены.

По предварительным данным, аварийную ситуацию могла спровоцировать женщина-водитель, не спрашивавшаяся с управлением и выехавшая на полосу встречного движения, где ее легковушка врезалась в маршрутное транспортное средство.

После столкновения автобус пробил ограждение и упал в воду с многометровой высоты.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.