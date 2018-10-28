199 против 10: Миронов остался лидером справороссов

За переизбрание Сергея Миронова лидером партии "Справедливая Россия" проголосовали 199 человек, против – 10. Срок полномочий – 2,5 года

Голосование проходило на десятом съезде партии и было безальтернативным, передает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие справороссам, где отметил роль партии в политической жизни общества, передает "Интерфакс".

В то же время представители ряда малых партий заявили об эффективности деятельности "Справедливой России" и о желании с ней сотрудничать.

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев заявил, что "Справедливая Россия" с ее политической силой может прийти к власти.