Задержан водитель грузовика, после столкновения с которым сгорел микроавтобус с людьми

После страшной аварии в Санкт-Петербурге, в которой погибли восемь человек, задержан водитель одного из участников ДТП — автомобиля "Скания". Это сделано в рамках возбужденного уголовного дела, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла вечером в субботу, 27 октября на Западном скоростном диаметре. Там сперва столкнулись грузовики "Ивеко" и "Скания". От удара "Ивеко" выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус "Хендэ Старекс". В нем находились водитель и семь пассажиров. Микроавтобус загорелся, все ехавшие в нем люди погибли. Водителя "Ивеко" отвезли в больницу с тяжелыми травмами, шофер "Скании" не пострадал.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало на своем сайте список погибших в этом ДТП.