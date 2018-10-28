Чепа – Трампу: помощи не хотим, но в плане сотрудничества – welcome

Россия ни у кого не просит экономической помощи, но всегда открыта для участия в совместных проектах, если у наших партнеров, в том числе у США, имеется такое желание. Так отреагировал на одно из заявлений американского президента Дональда Трампа зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Трамп заявил на митинге в Иллинойсе, что Россия якобы хочет получить от Соединенных Штатов экономическую помощь. Чепа опроверг это предположение. Однако, отметил он, если у кого-то есть желание участвовать в совместных проектах, "мы, что называется, welcome, мы будем всегда рады, мы всегда открыты".

По его словам, есть "огромное количество проектов", которые Россия и США могли бы осваивать совместно. В качестве примера российский депутат привел возможности сотрудничества в таких направлениях, как космос, Арктика и переработка нефти, передает РИА Новости.