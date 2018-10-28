Мэттис требует прозрачного расследования расправы над Хашогги

Министр обороны США Джеймс Мэттис в субботнем разговоре с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейрой в Бахрейне потребовал полного и "прозрачного" расследования убийства журналиста Джамаля Хашогги. Мэттис рассказал об этом СМИ во время полета в Прагу, пишет РИА Новости. Беседа Мэттиса и аль-Джубейры прошла на конференции по вопросам безопасности.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что расследование будет проведено, но ответили отказом на требование Турции выдать обвиняемых.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он пришел за оформлением документов. В Саудовской Аравии по уголовному делу задержаны 18 человек.