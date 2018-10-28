Минобороны Армении не нужно американское оружие

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что страна не нуждается в покупке американского оружия.

После обсуждения с советником президента США Джоном Болтоном вопроса национальной безопасности Тоноян заявил информагентству News.am: "В настоящее время мы не нуждаемся в покупке американского оружия".

Ранее и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявлял, что кабмин республики готов рассмотреть вопрос покупки американского оружия, если "с американской стороны последует выгодное предложение".

Болтон, выступая 25 октября с утверждением, что "американское оружие превосходит по качеству российское", намекнул на возможность его продажи армянской стороне. На данный момент основное вооружение Армения закупает у российских производителей. Соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства было подписано в июне 2015 года.