Анкету Цоя никто не купил

Книга "Детектив и политика", принадлежащая музыканту Виктору Цою, с надписью владельца и анкета о вступлении в Ленинградский рок-клуб были выставлены 27 октября на аукционе "Литфонда".

Книгу купили за стартовую сумму в 20 тысяч рублей, анкетой, стоившей 950 тысяч рублей, никто не заинтересовался. Автор рок-энциклопедии Ленинграда-Петербурга Андрей Бурлак засомневался в ее подлинности, заявив что настоящий экземпляр лежит у него дома.

В сентябре "Литфонд" продал паспорт Цоя за 9 миллионов рублей.

В ноябре на торги выставят номер «Москвича», за рулем которого был Цой в момент аварии, сообщает "Фонтанка".